En regnjakke og en paraply kan muligvis blive din nye bedste ven.

I hvert fald hvis du finder dig i den sydøstlige del af landet.

Fra mandag aften omkring klokken 19 kan det nemlig ende med at regne så meget, at det udvikler sig til lokale skybrud.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Der har man udsendt en såkaldt risikomelding, som blandt andet er gældende for Ærø, Langeland, Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

For de førstnævnte områder gælder det, at risikomeldingen er sat til at vare fra klokken 19 mandag aften og frem til – i skrivende stund – klokken 04.30 tirsdag.

For sidstnævnte, Bornholm, er det sat fra klokken 23.45 mandag til klokken 07.45 tirsdag.

I det tidsrum er der 'risiko for tordenbyger og lokale skybrud', lyder det:

»Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter,« oplyser DMI.

Til Ritzau fortæller vagthavende meteorolog Marie Tim, at man i resten af landet også forventer, der kan komme enkelte byger, som 'godt nok kan blive kraftige'.

Der er samtidig intet i den nærmeste fremtid, der tyder på et markant vejrskifte, hvor sol og varme dominerer i stedet for relativt lave temperaturer, skyer og regn.

»I hvert fald de næste syv dage ser meget ustadige ud. Så skal man ud i den danske natur eller til udendørsarrangementer, skal man forberede sig på, at det kan føles lidt køligt, og at der kan komme regn,« siger Marie Tim til nyhedsbureauet.