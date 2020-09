De flotte efterårsdage i september kan se ud til at få sin ende, når vi kigger den næste måneds tid frem i kalenderen.

Det fremgår af den månedsprognose, DMI har udgivet tirsdag.

Her hedder det sig, at vi, ganske naturligt, går noget koldere vejr i møde som måneden skrider frem, men der er også være udsigt til mere vådt vejr end de seneste dage.

På et tidspunkt kan vi også opleve efterdønningerne af nogle af de voldsomme cykloner, vi har set ramme USA og de caribiske øer i de seneste dage.

Vi starter med den næste uges tid.

Her melder DMI om, at det lune eftersårsvejr fortsætter onsdag, men her rammer regn og byger i det meste af landet. Et par koldere dage venter herefter.

I særdeleshed kan fredag blive en våd fornøjelse flere steder i landet, hvor torden også kan ramme, mens det også vil blive mere blæsende.

Det ustadige vejr fortsætter ind i næste uge (uge 40). Her ligger to højtryk rundt omkring Danmark, hvilket danner et lavtryk, der forventes at ramme senere på ugen, hvorefter nogle fronter rammer Danmark.

'Denne vejrtype holder nattefrosten væk, men vil opleves som generelt skyet, regnfuld og til tider for blæsende til, at man kan have en paraply med,' skriver DMI.

Som prognoserne strækker sig længere frem, bliver de også mere usikre, og i uge 41 melder DMI om to forskellige scenarier, der kan ramme Danmark:

Enten fortsætter det ustadige vejr. Eller også rammer et højtryksområde, der kan være med til at stabilisere vejret med sol og nattefrost. Der skal regnes med normale dagstemperaturer for perioden, der er cirka 10-16 grader med nattetemperaturer mellem 5 og 10 grader - koldere, hvis højtrykket rammer.

Prognosen slutter med efterårsferien i uge 42. Vi er i midten af oktober, og DMI er altså her mere usikre på prognosen.

Det er dog ved denne tid, at DMI forudser, at vi kan blive påvirket af de storme og cykloner, der har hærget i Nord- og Mellemamerika, der kan ramme Danmark med 7-14 dages forsinkelse.

'Dog lægger prognoserne op til almindelige værdier for både nedbør, temperatur og solskin. Mellem de mulige vejrtyper kan der både være potentiale for forbigående blæsevejr, men også for solskin, lokal nattefrost og flotte farver på træerne,' slutter DMI.