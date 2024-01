Efter en særdeles våd måned byder den sidste weekend i januar på tørvejr.

Men det betyder ikke at nedbøren er holdt op med at give problemer.

For jorden er stadig våd efter den megen nedbør.

»Mens weekenden byder på tørvejr, vil de seneste dages regn fortsat give problemer for åer, søer og vandløb,« skriver DMIs vagthavende meteorolog, Anesten Devasakayam, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Han tilføjer, at der først på lørdagen er mulighed for at se solen – men at det gælder om at nyde den, mens man kan.

»Først på dagen er der mulighed for lidt sol, særligt mod øst, men i løbet af dagen dannes flere skyer. Søndagen fortsætter med kun lidt eller nogen sol og let til friske vinde,« lyder det fra Anesten Devasakayam.

Vinden har lagt sig noget og vil være mellem jævn og frisk over det meste af landet.

Temperaturmæssigt bliver lørdagen også en for årstiden ganske lun dag med temperaturer mellem fire og syv grader.