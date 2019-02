De næste mange dage bliver vejret noget mildere, end vi er vant til i februar.

Vagtchef hos DMI, Thyge Rasmussen, fortæller dog, at det endnu er for tidligt at glæde sig til forår.

»Men det bliver ikke vinter igen lige nu. Sidste år havde vi jo meget kulde i marts, og det kan vi også risikere i år. Men der er ikke noget, der peger i de retninger i øjeblikket,« siger Thyge Rasmussen til B.T.

De næste ti dage kan Thyge Rasmussen love danskerne et klassisk efterårsvejr med regn og blæst og temperature helt op til otte grader.

Især lørdag kan det blive meget blæsende med vindstød op til kuling.

»Det er dér, hvor man skal holde på hat og briller, og hvad der ellers er af løse genstande,« siger han.

De mørke dage fortsætter også de næste mange dage, da solen har svært ved at bryde igennem.

Det betyder altså, at danskerne må se langt efter at få noget sol til at varme de vinterblege kinder.

»Solen har det lidt svært den kommende tid,« siger Thyge Rasmussen og fortæller, at man måske kan være heldig at få solen at se på fredag.

»Men det er kun om formiddagen, for så er det næste regnvejr igen på vej. Og så skal vi faktisk frem til søndag, hvor det godt kan være, solen kommer frem igen,« siger Thyge Rasmussen.

Natten til onsdag bliver en kold og klar nat - især i Nordjylland, hvor det kan blive helt ned til fire graders frost.

»Det er stadig lidt vinterligt det næste døgns tid. Men i morgen ændrer det sig, og der kommer nedbør ind vestfra. Nedbøren kan være slud eller tøsne, men ellers mest regn,« siger Thyge Rasmussen, som kortfattet fortæller, nordjyderne kan forvente 'hvidt og vådt.'