Der er lidt af hvert på vejrmenuen denne mandag.

Det spænder nemlig over alt fra hagl til slud til solskin.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Anna Christiansson:

»I dag får vi nogen eller en del sol, men der er også mulighed for enkelte byger. Allerede nu har vi nogle byger ind over Sjælland, hvor der også kan været lidt hagl eller slud i her i morgentimerne,« fortæller hun.

»Det er mest på Sjælland, at vi har de her byger, som kan være lidt kraftigere. Men der kan komme nogle enkelte byger andre steder, men der regner man med, at det falder som regn. Man regner med regn,« tilføjer hun med et grin.

Som dagen skrider frem, kan temperaturerne liste sig op mellem seks og 11 grader, mens det mandag aften og i nattetimerne klarer op.

Det gør, at temperaturerne falder – og der er endnu engang risiko for nattefrost, da termometrene kommer til at vise mellem tre graders frost og tre graders varme.

Samme mønster kommer vi til at se tirsdag og onsdag – dog formentlig uden hagl og slud, men måske med enkelte dryp.

»Tirsdag bliver det stort set tørt og med temperaturer op omkring syv til 12 grader. Der kan komme noget nattefrost, og det er det lidt det samme på onsdag,« forklarer Anna Christiansson.

Torsdag kan der dog komme et mindre skift i vejret.

»Vi har et lille skift, der kan komme torsdag aften. Der har vi en frontzone, som kommer ind og giver lidt mere vedvarende regn,« fortæller meteorologen.

Samtidig bliver det mere skyet.

»Det kommer nede fra syd og trænger ind over landet i løbet af torsdagen, så om fredagen vil det kunne være skyet og med regn,« siger Anna Christiansson.

Det er dog ikke noget, der holder sig længe over landet:

»Det lidt mere vedvarende regn er mest fredag og måske lidt lørdag,« fortæller hun.