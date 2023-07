Heller ikke i skoleelevernes sidste ferieuge, bliver det sommervejr.

Tværtimod.

Især to store regnvejrsområder kan gøre ugen særdeles våd.

Det fortæller Hans Peter Wandler, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

»Der kommer store regnvejrsområder indover landet både mandag aften og onsdag. Samlet set vil de to områder levere meget regn. Hvor meget er endnu ikke til at sige,« fortæller Wandler, der altså ikke har opmuntrende nyt på vejrfronten.

»Mandag fortsætter vi lidt i samme spor som søndag. Der driver byger ind over landet fra vest og sydvest. De kan være kraftige og med torden. Der er stadig risiko for skybrud i det meste af landet i løbet af formiddagen,« fortæller han.

Ved skybrud falder der mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Størst chance for et kig eller to til solen vil der mandag være i Jylland.

»Her kan man få lidt eller nogen sol, når bygerne ellers er trukket forbi. I resten af landet vil bygerne nok blive hængende, indtil det næste regnvejrsområde kommer i løbet af eftermiddagen og aftenen,« siger meteorologen.

Temperaturmæssigt kommer mandagen til at ligge på 15-20 grader, mens vinden bliver let til frisk fra sydvest.

På den korte vejrfront er der ikke umiddelbart noget håb om, at sommeren slår igennem.

»Det er som om, at det ustadige vejr står kø,« konstaterer Hans Peter Wandler.