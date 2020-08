Sammenligner man dagens grå og våde vejr med det strandvejr, vi havde samme tid sidste uge, er det vidst ikke nogen overdrivelse at sige, at vejret har vendt på en tallerken.

Flere danskere har dog nydt, at det solrige og varme vejr er blevet skiftet ud med en noget mere våd variant, og til dem er der gode nyheder.

Der er nemlig endnu mere vand på vej.

DMI har torsdag udsendt en risikomelding om kraftig regn og mulighed for lokale skybrud. Et uvejr i Nordsøen har nemlig kurs mod Danmark.

Der er sket et markant vejrskifte siden sidste uge. Foto: Emil Helms Vis mere Der er sket et markant vejrskifte siden sidste uge. Foto: Emil Helms

»Det ser ud til, at der kommer regn over hele landet. Primært i Jylland og på Vestfyn er der risiko for kraftig regn og skybrud - torden kan heller ikke udelukkes,« siger vagthavende hos DMI, Mette Zhang.

DMIs kriterium for kraftig regn er, at der over seks timer falder mere end 24 millimeter, mens kriteriet for skybrud er, at der på bare 30 minutter falder mere end 15 millimeter nedbør. Så vådt bliver det under alle omstændigheder.

Uvejret ventes at ramme Danmark natten til fredag og blive hængende indtil omkring fredag middag. Men det betyder ikke, at regnen forsvinder derefter.

»I morgen op ad dagen kunne det dog godt se ud til, at regnen muligvis kommer til Sjælland,« siger Mette Zhang.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/k7zJQnhRNY — DMI (@dmidk) August 20, 2020

Den vagthavende fortæller, at også weekenden byder på regnbyger, som fordeler sig over hele landet - dog med store lokale variationer i nedbørsmængderne.

»Det svært at spå, hvor meget vand der kommer, men vi kan ikke se os fri for, at der kommer nogle byger,« siger Mette Zhang.

Selvom de seneste par dage har været våde, har temperaturerne fortsat været høje, men det laves der lidt om på nu - eller det vil sige, det laves der om på, så snart vi når forbi fredag.

Fredag får vi nemlig endnu et varmt pust, som betyder, at temperaturerne kommer til at ligge mellem 21 og 28 grader.

Hvorvidt det er deciderede skybrud, der rammer Danmark natten til fredag, kan DMI ikke sige med sikkerhed. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Hvorvidt det er deciderede skybrud, der rammer Danmark natten til fredag, kan DMI ikke sige med sikkerhed. Foto: Ida Marie Odgaard

Derefter bliver temperaturerne dog mere moderate.

»Temperaturerne får et lille nøk ned over hele landet. Vi når ned på mellem 15-20 grader, når vi kommer til weekenden,« siger Mette Zhang.