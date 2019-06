Søndag blev årets første sommerdag. Men selvom det officielt er blevet sommer, er det ikke ensbetydende med høj sol og 25 grader hver dag.

Det var den vestlige del af Lolland, der søndag løb med varmerekorden. Her kom man helt op på 26,9 grader. Også Syd- og Sønderjylland har haft høje temperature med 25,5 grader.

Mandag kan danskerne også se frem til varmt vejr flere steder i landet - især i den østlige del af landet.

Men med høje temperaturer følger solen dog ikke automatisk med.

»I morgen vil der kunne være lidt byger - måske endda tordenbyger - og i løbet af eftermiddagen vil koldfronten intensiveres med kraftigere byger,« siger Anja Bodholdt, vagthavende hos DMI.

Det danske sommervejr er nemlig stadig en del ustadigt. Selvom der den ene dag vil komme sol og høje temperaturer, kan dagen efter sagtens være med lavere temperaturer og nedbør.

»Det er ret omskifteligt vejr. Der er ikke flere dage med højtryksvejr. Der vil være dage ind imellem, hvor der er plads til en del sol med tørt vejr, men dagen efter vil der formentlig komme regn og lavere temperaturer. Og så vil det dagen efter klare op igen,« siger Anja Bodholdt og fortsætter:

»Flere dage i træk med sol og 25 grader er i hvert fald ikke dét, der er i kikkerten.«

Danskerne kan altså godt se langt efter flere dage i træk med sol og høje temperaturer. Sommeren lader nemlig vente på sig.

Og det er ikke kun i Danmark, at vejret er en del ustadigt.

»Den køligere luft, der trækker ned over os, er også over de britiske øer, Spanien og Portugal. Og så kommer der også, ligesom her, dage med en noget køligere luft. Man skal helt ned til Sydspanien og Afrika før det bliver et stabilt og varmt vejr,« siger den vagthavende.

Onsdag bliver vejret også ganske pænt i den østlige del af Danmark. Den vestlige del får dog et noget koldere vejr med byger og eventuelt tordenvejr.

Selvom det stadig er for tidligt at sige noget med sikkerhed, ser det ud som om, at vejret i weekenden kommer til at svinge en del.

Hvis du ligesom mange andre danskere skal på Northside festival i Aarhus, bliver det en noget blandet fornøjelse. Man skal altså pakke både regnjakke og solhat med.

»Fredag ser ganske pæn ud, og der vil det formentlig forblive tørt med plads til god sol og op til 20 grader,« siger Anja Budholdt som dog har en noget anden melding om lørdagen.

»Lørdagen bliver ikke særligt god. Den kunne godt blive ret våd og med masser af skyer, og det ser ud som om, der kommer noget regn og lavere temperaturer.«