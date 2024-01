Sne, fygning, glat føre og motorvejskøer.

Kong Vinter viser igen sine iskolde tænder, men snevejret er snart overstået for denne gang – de fleste steder.

»Det sner i hele hovedstadsområdet og på Sydsjælland lige nu,« siger DMIs vagthavende meteorolog Henning Gisselø til B.T. ved 10.30-tiden.

Som du kan læse i vores vejr- og trafiklive, frarådes al unødig udkørsel netop nu i Lejre Kommune, og flere andre steder i landet er der også problemer med snefygning og glat føre.

Inden længe holder det imidlertid op med at sne, og vinden er også ved at lægge sig.

»Det slipper omkring middagstid, og herefter kan solen faktisk komme frem,« siger Henning Gisselø om onsdagens snevejr.

Den vagthavende meteorolog fortæller, at der er faldet mellem fem og ti centimeter sne over hele landet, men understreger, at vi ikke er i nærheden af det vejr- og trafikkaos, som snestormen kastede store dele af Danmark ud i kort efter nytår.

To steder i landet kan vintervejret dog stadig spille danskerne et puds.

»Der kommer spredte snebyger i Jylland resten af dagen, især i Vestjylland. Det er også her, det blæser mest, så i det vestjyske kan der stadig være udfordringer med snefygning,« siger Henning Gisselø.

Idet den generelle opklaring kommer vestfra, når den senest frem til Bornholm.

»Bornholmerne vil få småsne det meste af dagen,« siger den vagthavende meteorolog.

Der er ikke udsigt til, at den nyfaldne sne bliver liggende længe.

»Vi er på vej mod mildere vejr og plusgrader, men der kommer til at gå en dag eller to, før sneen begynder at smelte,« siger Henning Gisselø.