I går varslede DMI vinterens komme – også på vejrfronten.

Nu går vejrinstituttet skridtet videre.

For ikke nok med, at vinterkulden – som natteravnene og de morgenfriske nok har mærket noget til, når de har været udendørs natten til søndag eller her til morgen – nu for alvor er kommet til Danmark.

Snart bliver det også snevejr.

»I den kommende uge forventes temperaturen at falde yderligere, og prognoserne indikerer dagsfrost både tirsdag og onsdag. Derudover er der mulighed for, at næsten alle vil opleve en eller flere snebyger,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Anesten Devasakayam i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Allerede søndag er der mulighed – eller risiko, om man vil – for enkelte sne- eller sludbyger.

I løbet af dagen vil temperaturen stige en anelse og krybe op over frysepunktet, så sidst på dagen vil bygerne gå over i regn.

Men her til morgen er det stadig koldt. Bidende koldt.

»Søndag ligger køligt fra land. En næsten skyfri nat har medvirket til at give temperaturer et godt stykke under frysepunktet,« lyder det fra Anesten Devasakayam.

De østlige og nordlige dele af landet får solen at se, men også her kan der komme komme enkelte sne- eller sludbyger.

»I syd og mod vest kommer der skyer ind sammen med flere sne- eller sludbyger, som senere vil går over i regnbyger. Det betyder dog ikke, at vintervejret stopper der,« fortæller DMI's vagthavende meteorolog.

For i nat falder temperaturen igen til under frysepunktet flere steder – og mulighed for byger med sne eller slud mange steder.

Endelig advarer DMI om risiko for rim-, sne- og isglatte veje i hele landet.