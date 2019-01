Hvis du er til sneboldskamp og kælketure, skal du glæde dig. De kommende dage vil den bidende kulde nemlig for alvor tage fat, og danskerne vil opleve temperaturer under frysepunktet med masser af sne.

Snevejret vil starte i Vestjylland fredag ved middagstid og bevæge sig langsomt østpå.

Det fortæller vagtchef hos DMI, Thyge Rasmussen, til B.T.

»I dagtimerne vil det småsne hist og her på Sjælland, og så bliver det mere vedvarende fredag aften.«

Temperaturen vil ligge under frysepunktet, hvorfor sneen også vil blive liggende.

»Det bliver bidende koldt, der kommer nemlig en frisk vind fra Sydøst og måske også lidt fygning,« siger Thyge Rasmussen.

Det er dog en kort fornøjelse med sne for danskerne i den sydvestlige del af landet. Her vil sneen allerede begynde at tø natten til lørdag med temperaturer over frysepunktet.

Anderledes står det til for danskerne i den østlige del af landet - her vil det på lørdag atter begynde at sne igen.

»Der er også nyt snevejr på vej til os på søndag. Det kommer ind vestfra og starter natten til søndag i Jylland og når frem til Sjælland søndag formiddag,« siger Thyge Rasmussen.

»Det bliver altså koldt og blæsende med sne stort set hele søndag.«

Om næste uge fortsætter i samme dur er endnu for tidligt at vide sig sikker på, men Thyge Rasmussen forventer, at snevejret vil fortsætte mandag.

»Vi må forvente, at sneen er kommet for at blive.«

Sydvestjylland kan dog godt forvente endnu mere tøvejr, men ellers vil sneen blive liggende i resten af landet.

Thyge Rasmussen advarer derfor om, at man skal være opmærksom på, at der kan komme trafikale problemer i forbindelse med sneen.

»Der kan måske godt komme ti centimeter sne - måske lidt mere - så det kan godt give trafikale problemer i løbet af søndag eftermiddag og aften, og når man står op mandag morgen,« siger vagtchefen.

Vintersolen får danskerne heller ikke at se. Hvis man er heldig, fortæller Thyge Rasmussen, at man - måske - kan få nogle solstråler i løbet af lørdag eftermiddag.

»Men det bliver ikke det, vi skal glæde os til,« siger han.