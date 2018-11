Bygevejr med regn og slud - og måske sne i nattetimerne - vil blive afløst af gode solchancer søndag.

Nattefrosten banker for alvor på døren i den kommende weekend, der vil være præget af gråvejr og spredte småbyger i dagtimerne.

Det fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Vejret vil i begyndelsen af weekenden være, som det har været de sidste par dage med mange skyer og lidt regn hist og her – lokalt kan der falde lidt slud, siger Anja Bodholdt om fredagsvejret.

Endnu en dag med mange skyer over Danmark og i løbet af dagen kommer der der også lidt regn eller lokalt slud rundt omkring. 2-5 graders varme og fortsat vind fra øst.

Hun understreger dog, at der vil være tale om beskedne nedbørsmængder. Temperaturen vil fredag ligge mellem to og fem grader.

Temperaturen kan mange steder falde til under frysepunktet natten til lørdag.

Det kan betyde, at der kan falde en enkelt snebyge hist og her.

Det gælder særligt omkring Kattegat ved Østjyllands Kyst og det Sydfynske Øhav, hvor vinden står på fra sydøst, fortæller Anja Bodholdt.

Vejrbilledet ændrer sig ikke markant lørdag. Også her kan de fleste se frem til en grå dag med temperaturer, der maksimalt når op omkring fem grader.

- Der ligger en stor plamage af skyer over landet, så det bliver ikke meget, vi får set solen lørdag, siger Anja Bodholdt.

Lige som natten til lørdag vil temperaturen også natten til søndag falde til under frysepunktet mange steder.

Søndag byder på et lyspunkt i en ellers grå og halvvåd novemberweekend.

- I løbet af søndagen skulle det gerne bryde lidt op i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol, siger Anja Bodholdt.

Selv om der generelt er udsigt til opklaring i løbet af søndagen, vil der omkring Østersøen være mulighed for enkelte byger.

Fælles for hele weekenden er, at vinden holder sig i ro og vil være svag til jævn de fleste steder.

