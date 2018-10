Efterårsferien kommer til at være den sidste uge, hvor danskerne kan opleve løvfaldssommeren i år. I slutningen af måneden rammer sneen nemlig.

»Der kan komme byger med tøsne og sne blandet med regn,« siger vagtchef ved DMI, Martin Lindberg, til B.T.

Dog forventer han ikke, at vintersæsonens første sne kommer til at skabe større problemer.

»Den kommer til at falde, mens der er plusgrader, så jeg forventer ikke, at den kommer til at lægge sig eller give trafikale problemer,« beroliger han.

Inden vi når til sneen og køligere temperaturen, skal vi dog igennem en flot uge 42 – efterårsferieugen – som kommer til at stå i varmens tegn.

Frem til torsdag kan vi få op mod 20 grader i dagstimerne, mens fredag og weekenden byder på 15 grader.

Men herefter stopper løvfaldssommeren så også.

»Vi kan se, at det bliver køligere fra næste uge og frem mod månedsskiftet, og at der vil komme kølig luft fra nord,« forklarer Martin Lindberg og tilføjer:

»Det betyder en start på ugen på en 10-13 grader om dagen og 5-10 grader om natten, men allerede mod slutningen af ugen kan der komme nattefrost.«

Den kølige luft er den, der trækker snebygerne ned over Danmark fra Norge og Sverige.