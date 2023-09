Weekenden slutter på ingen måde af, som den begyndte.

»Det er en kontrastfyldt weekend,« som vagthavende meteorolog hos DM, Mette B. Wagner, udtrykker det.

For mens lørdagen bød på masser af sol, bliver det på den front noget mere afdæmpet denne søndag.

De skyer, der langsomt samlede sig sidst på dagen i går, er simpelthen blevet liggende.

»Det har jo gjort, at vi er vågnet op til stort overskyet i hele Danmark,« siger Mette B. Wagner.

Til gengæld vil der stadig være relativt lunt.

Der vil over det meste af landet være lige under 20 grader.

Og så er der en lille risiko for, at der kan falde enkelte dråber regn i Nordjylland, hvor det dog ikke er sikkert, at dråberne når hele vejen ned fra de højtliggende skyer.

Der bliver dog også sol i løbet af søndagen.

I begrænset omfang.

»I løbet af eftermiddagen begynder solen at titte frem hist og pist, men det vil primært blive i en sløret udgave, fordi der stadig vil ligge højereliggende skyer,« siger Mette B. Wagner fra DMI:

»Det vil først primært klare op i de vestlige egne, og i aften er det så Sjællands tur.«

I løbet natten er der også risiko for tågedannelse.

Og så til sidst en lille opfordring fra meteorologen.

For selv om dagen byder på mange skyer, kan det altså være en oplevelse værd, lyder det.

»Man kan sagtens nyde skyer, hvis man er til sådan noget. Det er faktisk nogle gange sjovt at kigge op på dem og eksempelvis se, om der er variationer i, hvor de ligger,« siger Mette B. Wagner:

»Nogle gange er det et jævnt grå lag, gråt i gråt, men når man kan se formationerne og se, at nogle skyer faktisk bevæger sig hurtigere end andre - det kan man faktisk godt bruge lidt tid på, hvis man er ... skyentusiast.«