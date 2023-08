»Sommeren er en by i Rusland.«

Når den vagthavende meteorolog indleder samtalen således, så ved man, at den er gal for dagens udsigt.

Og det er den da også.

»Der er ingen sommerstemning over vejret i dag. Der kommer perioder med regn og byger, og der kan komme skybrud. Lige nu er risikoen størst i Jylland og den vestlige del af Fyn, men vi holder selvfølgelig øje med, om risikoen skal en større del af landet,« fortæller Jesper Eriksen, der er ovennævnte meteorolog ved DMI.

Dermed kan gæsterne på Smukfest i Skanderborg risikere at blive skyllet igennem igen.

»De skal have en parade i dag, så folkene bag festivalen ringer for at få en melding om udsigterne for regn lidt senere. De kan være heldige, at der er tørvejr mellem bygerne, men det kan også være, at det høvler ned,« siger meteorologen.

Der kan også være torden i bygerne på en dag, hvor temperaturerne bliver på 17 til 21 grader.

Og så åbner Jesper Eriksen også op for et andet fænomen:

»Når vi har svage vinde og mange byger som nu, kan der også opstå skypumper, som jo ikke er noget vi så tit ser i Danmark. Men det er umuligt at forudsige, hvor de kan opstå.«

Dog er det næsten sikkert, at det ikke bliver på Bornholm, hvor det kommer til at blæse med en jævn til hård vind.

I de næste dage skulle det blive knap så regnfuldt.

»Der bliver ikke så meget nyt under solen, men til gengæld skulle det holde rimeligt tørt både fredag og lørdag. Men vi skal være heldige, hvis vi når de 20 grader,« siger den vagthavende meteorolog.

Fra starten af næste uge er der spænding på programmet.

»Lige nu siger prognoserne, at det bliver meget blæsende for en august måned, men vi må lige se, hvordan det udvikler sig, når vi kommer tættere på,« siger Jesper Eriksen.

Man skal dog ikke helt opgive sommeren. Sidst i næste uge skulle der ske noget positivt.

