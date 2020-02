Efter søndagens voldsomme regn og blæst forhøjer DMI nu varslingerne om voldsomt vejr.

Danmarks Metereologiske Institut melder nu ud, at blæsten vil fortsætte med en frisk vind til kuling i løbet af mandag, tirsdag og onsdag.

Enkelte steder vil vindstødene nå karakter af stormstyrke.

Den fortsatte kraftige blæst vil have konsekvenser for vandstanden.

DMI melder, at den fortsatte blæst vil give flere steder med forhøjet vandstand.

F.eks. ventes det, at vandstanden i Vadehavdet ved Jyllands sydvestkyst i dag vil være mellem 3 og 3.5 meter over normalen.

Ved højvandet kl. 16 ud for den centrale vestkyst ventes der mellem 2.1 og 2.5 meter over normal vandstand, og ved Skagerrak-kysten forventes der at være en vandstand på over 1.3 til 1.5 meter over det sædvanlige.

Det skriver DMI. Samme billede gør sig gældende i Limfjorden.