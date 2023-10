Når du står op denne fredag morgen, er det til en dag, der kan blive ganske blæsende – og mere end almindeligt våd.

Det hele forventes at kulminere lige omkring midnat.

Til B.T. fortæller meteorolog Hans Peter Wandler fra DMI, at der her fra morgenstund er skyet over det meste af landet, mens der mod syd kan være lidt regn 'hist og her'.

»Vinden er tiltaget til hård vind til kuling over de sydlige egne, mens det over de nordlige egne er lidt mindre endnu,« forklarer han.

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/5hxXv1mNUC — DMI (@dmidk) October 19, 2023

»Vindstødene er omkring stormkuling, men vinden tager bare til her i løbet af dagen. Faktisk nærmest helt frem mod omkring midnat.«

I forbindelse med den tiltagende vind forventes det også, at vandstanden rundt omkring kan stige ganske meget.

Faktisk så meget, at DMI har varsler ude om 'meget farligt vejr'.

»Og så kulminerer det også lige omkring midnat, måske lidt før eller senere,« fortæller Hans Peter Wandler.

Når det kommer til blæsten, forventer meteorologen, at den kan blive ganske kraftig:

»Jeg tænker, at vi godt kan komme op i en middelvind, der hedder stormende kuling, og så med kraftige vindstød af stormstyrke. Det forventes, at det er kulmineret omkring midnat, og så tager vinden så langsomt fra syd derefter,« siger han.

Så er der det med vandstanden:

»Vandstanden er allerede steget flere steder, men det er først i løbet af dagen nu her, når vinden begynder at tage til, at det for alvor begynder at stige og kan komme op i de værdier, vi har varslet om.«

Han henviser til, at DMI forventer en vandstand mellem 1,7 og 2,4 meter over normalen ved blandt andet Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt.

Der gemmer sig dog også et enkelt lyspunkt i prognosen:

»Først på dagen kan der måske være lidt sol længst mod nord,« slutter meteorologen.