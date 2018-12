Det ser sort ud, hvis du går og drømmer om at få en hvid jul.

Men - det er for tidligt helt at opgive håbet. Sådan lyder det i en ny progonose for julevejret hos Danmarks Meteorologiske Institut - DMI.

Det er fortsat en håndfuld dage tilbage, før juleaften er en realitet.

Dermed er der endnu usikkerhed om, hvordan vejret kommer til at være den 24. december, men 'set med de store briller' kan man godt allerede nu se på, hvordan det vil arte sig, forklarer den vagthavende meteorolog Jesper Eriksen på DMI's hjemmeside.

Så er buddet på julevejret opdateret, og vi har lavet et tilhørende vejrkort. Den præcise placering af fronterne, samt høj- og lavtryk, 5 dage ud i fremtiden er dog forbundet med nogen usikkerhed. Blandede nedbørsformer er ved den lilla front. https://t.co/uCF6rVe4ZD pic.twitter.com/U79wYBGvbm — DMI (@dmidk) December 19, 2018

Juleaftensdag forventes en frontzone at opdele Europa i tre såkaldte vejr-regimer.

Nord for frontzonen, som ligger hen over midten af kontinentet, er der kold luft og højtryk, så i det område forventes der ingen nedbør af betydning.

Et stykke syd for frontzonen bliver det varmere end normalt og mest tørt - hvilket kan være til glæde for dem, der holder jul i Sydeuropa.

Lige omkring frontzonen kommer der både skyer og nedbør, og nedbøren forventes at komme i blandede former. Dog mest som regn, men stedvis kan der komme slud og sne.

»Set med danske briller veksler prognoserne lige nu mellem, om frontzonen juleaftensdag har placeret sig over Danmark og giver os blandende nedbørsformer, med størst chance for hvid nedbør jo længere nordpå i landet man kommer,« forklarer Jesper Eriksen og fortsætter:

»Et andet scenarie placerer frontzonen tilpas syd for landet til at give os mest tørt vejr, men som sagt med usikkerhed i fordelingen af sol og skyer.«

Det ser dermed ikke ud til, at der er de store chancer - eller risici - for en lansddækkende hvid jul i Danmark.

»Men det er for tidligt 100 procent at aflyse den,« forklarer Jesper Eriksen.