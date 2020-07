Danskerne behøver ikke at finde sommertøjet frem til weekenden, for det bliver en blæsende én af slagsen, vi går i møde.

Blæsevejret, der har haft fat i Danmark tidligere på ugen, vender nemlig tilbage efter fredag, der heller ikke ligefrem har meget 'sommer' over sig.

»I aften (torsdag, red.) vil der stadig komme noget regn sydpå og på Bornholm, mens resten af landet primært vil opleve tørt og klart vejr med temperaturer mellem 8-12 grader,« siger Lars Henriksen, der er vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), og fortsætter:

»I morgen (fredag, red.) ser det ud til, at vi lægger ud med en del sol, men op ad dagen kommer der en en del regn fra syd. Her ligger temperaturerne mellem 10-15 grader.«

Senere på dagen kan danskerne også allerede nu godt begynde at forberede sig på blæst.

»Fredag aften slår vinden om og kommer fra vest, og vi kommer til at opleve jævn til hård vind og måske endda kuling flere steder i landet,« fortæller Lars Henriksen.

Og det kedelige blæsevejr ser da også ud til at fortsætte hen over weekenden.

»Lørdag kommer vi til at opleve hård vind op til kuling, mens der vil være lidt eller nogen sol med byger rundtomkring i landet. Temperaturerne vil ligge mellem 14-18 grader,« siger Lars Henriksen.

Han tilføjer, at der dog er gode chancer for et ganske pænt solskinsvejr i løbet af søndagen:

»Søndag kommer der en del eller nogen sol de fleste steder, dog med lokale byger. Vinden kommer til at aftage i løbet af dagen, og temperaturerne kan snige sig op på 19 grader flere steder.«

I næste uge bliver vejret en smule bedre, end det, man har oplevet i denne uge, men der er dog stadig ikke noget vildt sommervejr i støbeskeen.

»Der vil være flere pæne dage med en del sol og enkelte byger. Vi snakker ikke om et stabilt vejr, men heller ikke super dårligt. Vejret er meget omskifteligt lige for tiden,« siger Lars Henriksen.