Nyder du de – for årstiden – lune temperaturer? Og solens varmende stråler?

Så har DMI både gode og dårlige nyheder til dig, når vi kigger frem mod vinterferiens vejr.

Der er bestemt mulighed for udendørs aktiviteter som en hyggelig skovtur i vinterferien, for det relativt lune februarvejr fortsætter, om end temperaturerne får et lille nøk nedad.

Men går du eller I med sådanne planer, er det nok klogt at finde en dag i starten af ferien.

For mens vejret bliver både mildt og vindfattigt frem til onsdag, ser resten af ugen mere ustadig ud, skriver DMI i sin syvdøgnsprognose.

På et punkt kan vejret dog spille familien Danmark et puds – også i starten af vinterferien.

»Vejret i den kommende uge, frem til onsdag, byder på tørvejr og mest svage vinde. Skyer, dis og tåge kan dog drille, og kan gøre det svært for vintersolen at titte frem,« skriver vagthavende meteorolog ved DMI Anne Helene K. Borrits i en vejrkommentar.

Det milde vejr, vi ser ud til at få i starten af vinterferien, skyldes, at et kraftigt højtryk, som befinder sig over det nordlige Frankrig, langsomt vil bevæge sig mod øst til Centraleuropa de kommende dage – og sender en højtryksryg ind over Danmark.

Det giver tørt, stabilt vejr og svag vind.

Men onsdag tyder det ifølge DMI's prognoser på, at højtrykket skubbes mod øst, og fra torsdag nærmer sig lavtryk og fronter med regn og mere blæsende vejr vestfra.

Temperaturmæssigt er der imidlertid ikke den store forskel. Dagtemperaturerne kommer hele vinterferien til at ligge på mellem tre og otte grader.

Om natten bliver det en anelse mere køligt, men termometrene ser de fleste steder ud til at forblive over de nul grader hele ferien.