Der bliver behov for både solbriller og paraply i den kommende tid.

Sådan lyder meldingen fra DMI, der netop er kommet dets prognose for det danske vejr de kommende fire uger frem til 7. juli.

Det bliver desværre ikke en sommer som den, vi oplevede i 2018 med langt, stabilt sommervejr, oplyser DMI over for B.T.

Uge 24 - 10.-16. juni: Et højtryk ventes at blive bygget op over det sydlige Skandinavien i starten af ugen. Det vil gradvist sikre os tørt og stabilt sommervejr.

'Sidst på ugen nærmer svage fronter sig dog fra vest, og det kan give regn- eller tordenbyger flere steder', oplyser DMIs langtidsmeteorolog Steen Hermansen.

Foto: DMI Vis mere Foto: DMI

Uge 25 - 17. juni-23. begynder med et vekslende skydække, og det som DMI forudser bliver en enkelt byge. Den højeste dagstemperatur bliver op til 20 grader. I de kommende dage opstår der et højtryk nær Danmark, som er med til at give danskerne 'tørt, ret varmt og overvejende solrigt vejr'.

Som det ser ud nu, vil dagstemperaturen gradvist komme op på 20-25 grader, mens vi kan forvente 10-14 grader om natten.

Sidst på ugen bliver vejrudviklingen ifølge DMI mere usikker, men prognoserne viser, at lun og fugtig luft vil komme op over landet sydfra.

Det kan give kraftig regn- eller tordenbyger.

Når vi når til Sankthans - 23.juni - lyder et forsigtigt bud, at en koldfront har passeret os fra vest. Vi skulle derfor få lidt køligere vejr - dog kun med lokale byger - men med sol de fleste steder i landet. DMI understreger, at det skal tages med et vist forbehold.

Samlet set ventes nedbørsmængderne i ugens løb at blive under det normale – dog visse steder med større mængder nedbør.

Uge 26 - 24. juni-30. juni: Først på ugen ventes en ny højtryksryg fra vest at stabilisere vejret og give solskin til alle. Temperaturen ventes at holde sig mest mellem 18 til 23 grader. Senere på ugen bliver udsigten mere usikker, men vi kan forvente mere normalt sommervejr.

'Det betyder svage frontpassager fra vest med skyer og lidt regn, efterfulgt af byger, samt en anelse lavere temperaturer.' skriver DMI.

Uge 27 - 1. juli-7.juli : Trods betragtelige usikkerhed peger prognosen på, at vi kan se frem til 'enkelte dage med skyer og regn, efterfulgt at dage med opklaring, drivende blomkålsskyer og typiske dagtemperaturer mellem 17 til 22 grader.'

For dem som går på sommerferie, skal det samtidigt slås fast, at prognoserne på denne lange bane er meget usikre.

Sommervejret har derfor stadig mulighed for at ændre sig, men lige nu ligger langvarigt stabilt, varmt og tørt sommervejr - som vi så i 2018 - ikke i kortene, lyder det fra DMI.