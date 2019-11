Lad det være sagt med det samme: Meget lidt tyder på, at Danmark i løbet af julemåneden bliver forvandlet til et idyllisk ‘Winter Wonderland​.’

Der er dog en chance - eller risiko - for sporadiske snebyger over kongeriget i december, melder DMI i månedsprognosen for årets sidste måned.

Helt overordnet bliver december en ‘blanding af lune gråvejrsdage, kolde solskinsdage med regn- slud eller måske snebyger og så nogle blæsende dage med en god vestenvind og passage af et regnvejr med efterfølgende opklaring,’ skriver langtidsmeteorolog Lisette Grenbom.

Hun forudser, at uge 49 bliver kold, men med store udsving. Dagtemperaturerne på kolde dage vil ligge mellem 1-6 grader, mens de på lune dage kan komme op omkring 10 grader.

Den første del af ugen forventes at blive kold, og byger kan medføre ‘vinterligt islæt,’ der kan føre til glatte veje.

Mens ugens midte bliver lunere, falder temperaturen igen sidst på ugen, hvilket igen kan give ‘vinterlige byger.’

Uge 50 kommer til at blive ligesom den foregående uge, lyder forventningen. Dagtemperaturerne vil ligge mellem 2-8 grader.

I uge 51 ændrer vejret sig til at blive mere ustadigt, vådt og blæsende.

Hvis du ikke allerede HAR skiftet til vinterdæk, så gør det nu. De kommende dage vil der nemlig være risiko for glatte veje over hele landet. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Hvis du ikke allerede HAR skiftet til vinterdæk, så gør det nu. De kommende dage vil der nemlig være risiko for glatte veje over hele landet. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

‘Det bliver derfor nok mest skyet med regn eller byger i perioder og kun lidt sol indimellem. De typiske dagtemperaturer ventes op imellem 3 og 8 grader og om natten mest ned mellem 2 og 5 graders varme,’ lyder prognosen.

Prognosen beskriver det forventede vejr fra 2. december til 22. december. Tidligere har DMI dog i sin prognose for hele sæsonen meldt ud, at vi næppe kan se frem til en hvid jul.

‘Hvis vi skal lykkes med landsdækkende hvid jul, som kræver, at 90 procent af landet er dækket af mindst 0,5 centimeter sne klokken 16 juleaftensdag, så skal et kuldefrembrud med landsdækkende snevejr ramme landet op til den 24.’

‘Chancen for dette er dog ret lille,’ lyder det i sæsonprognosen, der er sendt ud for en lille uge siden.