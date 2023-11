Hvis du bor i Midtjylland eller Nordjylland, så skal du læse med her.

For DMI melder, at der nu er risiko for, at man kan opleve tæt tåge.

Risikomeldingen gælder fra Ikast-Brande og op til Brønderslev.

Meldingen gælder fra torsdag kl. 19.15 til fredag kl. 04.05.

Der er risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100m.

En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel.

