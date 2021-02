Endnu et voldsomt snevejr kan være på vej til Danmark.

DMI har søndag eftermiddag udsendt et varsel om risiko for snestorm, der kan ramme dele af landet sent mandag eftermiddag.

Og det vil ifølge DMI vise sig i form at et flot snedækket landskabet. Der vil nemlig falde 5-10 cm sne og lokalt helt op til 15 cm. Men det kommer også til at blæse:

»Derfor kan det føles som en snestorm. Sådan vil danskerne nok oplevede det, for vindmæssigt blæser det op,« siger Jesper Eriksen, vagthavende ved DMI.

Og netop kombinationen af sne og vind er noget, man skal passe på, hvis man skal ud at køre.

»Hvis det var vindstille, kunne man jo bare feje. Men når det fygerer, skal man køre efter forholdene.«

Snestorm medfører hurtig lukning af udsatte veje på grund af fygning og dannelse af snedriver. Der vil også være nedsat sigtbarhed og risiko for standsning af kollektiv trafik.

Den mulige snestorm kan ramme hele det østlige Danmark. Ifølge DMI gælder varslet for København, Nordsjælland, Vestsjælland og Sydsjælland samt Lolland-Falster.

Risikovurderingen er lige nu i »blåkategori«, hvilket betyder risiko for voldsomt vejr.

