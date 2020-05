Maj har indtil videre været en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt med både sol og blæst, men i denne uge er der dog et markant vejrskifte på vej.

For danskerne kan godt begynde at forberede sig på koldere temperaturer, der er ret usædvanlige på denne tid af året.

»Det bliver køligere, og der er ikke lige noget i sigte, der minder om forårs- og sommervejr. Det bliver koldt, men mod weekenden kan temperaturen måske snige sig op på 14 grader,« siger Mette Tilgaard Zhang, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), til B.T.

På trods af weekendens solrige vejr med flotte temperaturer over 20 grader, har starten af maj dog været til den kølige side, lyder det videre:

Ifølge DMI er der risiko for både sne, hagl og nattefrost i denne uge. Foto: Henning Bagger

»Vi ligger generelt et par temperaturer under normalen for måneden, og derfor er vejret den kommende uge da heller ikke typisk for denne tid af året.«

Der er byger og kold luft på vej fra Nordsøen, og det kan potentielt betyde, at danskerne kommer til at opleve en snert af vintertilstande om natten i løbet af ugen.

»Vi kan ikke udelukke, at der kommer nattefrost i store dele af landet. Vi kommer i hvert fald til at nærme os frysepunktet i nattetimerne,« fortæller Mette Tilgaard Zhang og forklarer videre, at selv om nattefrosten er ret usædvanlig på denne tid af året, kan der potentielt være noget endnu mere vinterligt i vente for danskerne end temperaturer omkring frysepunktet:

»Der er udsigt til, at en polarluft trækkes ned over landet, og derfor er der da også risiko for både hagl og sne, hvis bygerne trækker sig sammen. Dog primært om natten.«