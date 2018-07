DMI melder om risiko for skybrud og torden i store dele af landet lørdag, hvilket er sikkert er tiltrængt for mange danskere.

»Den sydvestlige del af Danmark har lørdag eftermiddag risiko for at få op til 15-25 mm regn på en halv time, hvilket defineres som skybrud. Selvom det kaldes risiko, så er det jo nærmest guldregn, og det kunne jo være behageligt for mange, hvis det kunne gå i opfyldelse,« siger Frank Nielsen, der er vagtchef hos DMI til B.T.

Derudover er der risiko for torden, hvilket i værste fald kan medføre lynbrande, nedbrud af elektriske systemer og for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.

Også resten af landet kan se frem til regn efter tre dage med hedebølge - det vil sige tre dage i træk med temperatur over 28 grader.

»Fronten kommer øst over i løbet af søndag nat og morgen, men den taber noget af sin kraft over Sjælland,« siger Frank Nielsen.

Skybruddet kan ramme Fyn, Lolland Falster, Sydsjælland, Sydvestsjælland, Djursland, Odder, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Thy og Mors, Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt, Kalundborg, Ringsted, Skive og Viborg.

Søndag kan Danmark igen se frem til solrigt vejr - dog med lidt lavere temperaturer.

»Når kold fronten har passeret landet, får vi en behagelig søndag med temperaturer på mellem 22 og 27 grader og med vestenvind,«siger Frank Nielsen.

Opdateres...