Danmarks Meteorologiske Institut imødekommer nu de mange klager fra brugere, efter DMI's nye hjemmeside blev lanceret.

Brugerne var ikke glade for vejrtjenestens nye hjemmeside, og derfor skriver DMI nu i en pressemeddelelse, at de vil ændre siden.

'Vi er taknemmelige over brugernes engagement i DMI's nye hjemmeside og tager al kritik meget seriøst. Derfor kigger vi nu på de ønsker, vi har modtaget, og ser, hvordan vi kan skabe en mere optimal oplevelse af dmi.dk,' fortæller Michael Skelbæk, kommunikationschef på DMI, til Ritzau.

Ifølge DMI selv har tjenesten modtaget klager over brugervenligheden og muligheden for at finde bestemte tjenester.

Brugerne savner det hurtige overblik over vejret de kommende dage og klager over, at det er svært at finde frem til den nye placering af eksempelvis raddar og vandstandsgrafer.

DMI skriver, at udseendet på siden gradvist vil blive ændret i den kommende tid, så brugernes ønsker bliver opfyldt.

Nogle af de hårde ord, som den nye hjemmeside modtog efter lanceringen i starten af februar, var 'makværk', 'bras' og 'lort'.

Desuden var der flere brugere, der skrev, at de hellere ville have den gamle side tilbage.