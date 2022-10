Lyt til artiklen

Hvad skal man trække over sig, hvis man tager cyklen på arbejde de kommende dage?

Desværre både varmt tøj og regntøj, lyder meldingen fra DMI.

Hvis du allerede har begivet dig udenfor i en let vindjakke denne onsdag morgen, gør det heldigvis ikke det store, men fra torsdag står regnbygerne i kø, som DMI selv udtrykker det.

»De kommende dage står fronterne i kø for at passere landet vestfra. Med fronterne følger skyer og regn, men mellem fronterne får vi i korte perioder mere tørt vejr med enkelte solstrejf«, skriver DMI på sin hjemmeside.

Af den grund er der så meget desto mere incitament til at nyde onsdagsvejret, som bliver smålunt og med besøg fra solen.

Det er især landets østlige egne, som får lunt vejr op til 14 grader, mens det bliver en anelse køligere i vest.

Vinden bliver svag til jævn først på dagen, men senere bliver den let til frisk og fører regn med sig til de nordlige og vestlige dele af landet, oplyser DMI.

Indtil videre viser prognosen for resten af ugen, at vinden tager noget til, og flere dage vil den nå kulingstyrke, samtidig med at alle dage byder på regn lokalt eller i hele landet.