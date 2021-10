Har du planer om udendørs aktiviteter i løbet af lørdagen?

Så gør du klogt i at huske regntøjet – og den varme sweater inden under.

For vi går en rigtig ruskende efterårsdag i møde med både regn, blæst og temperaturer, der ikke bliver højere, end at det vil føles ret køligt når du bliver udsat for vindens pusten.

Der er dog forskel på, hvor meget du bliver udsat for efterårets luner, alt efter hvor i landet, du bor.

»Der kommer en hel del regnbyger, især i Jylland,« siger DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø.

Allerede fra morgenstunden regner det flere steder i det jyske og på Fyn. Senere på dagen breder bygevejret sig til resten af landet – næsten.

»Bornholmerne går fri som de eneste,« lyder det fra Henning Gisselø.

Det bliver også ret blæsende – især i Nordjylland og ved vestvendte kyster.

Her bliver vinden jævn til hård, mens resten af landet slipper med jævn til frisk vestenvind.

Temperaturen kommer i løbet af dagen op på 10-12 grader, men det vil føles lidt køligere på grund af den såkaldte chillfaktor.

»Der kommer også lidt huller i skydækket, så solen vil titte frem i løbet af dagen,« siger den vagthavende meteorolog.

Men som du kan se herunder er det ikke alle, der får lige meget glæde af solens stråler denne efterårslørdag.

Aalborg

»Her bliver det mere blæsende end i de tre andre store byer,« siger Henning Gisselø.

Aalborgenserne får en jævn til hård vestenvind hele dagen – og skydækket giver ikke plads til meget solskin. Der er risiko for byger hele dagen.

Aarhus og Odense

Vinden bliver en anelse svagere, end i det nordjyske. Let til frisk sniger den sig op på.

»Også I Aarhus og Odense er der risiko for byger fra morgenstunden og resten af dagen,« siger Henning Gisselø.

København

Københavnerne har vundet i dagens vejrmæssige lotteri, sammenlignet med borgerne i de tre andre store byer. Det er dog ikke den helt store gevinst, der er tale om – medmindre du er til efterårsvejr med regn og rusk.

»Bygerne kommer først til København lidt op ad dagen, og der er større chancer for sol end i Aalborg, Aarhus og Odense,« siger DMI's vagthavende meteorolog.

Søndag bliver mindre blæsende. Til gengæld får vi mindre at se til solen.

»Skyer kommer op over landet fra sydvest i løbet af eftermiddagen og vil farve himlen grå,« siger Henning Gisselø.