Den ligger ude i Nordsøen og er tæt på at bevæge sig ind over land, koldfronten med masser af lyn og torden.

»Det sker nok inden for den næste time,« konstaterer vagthavende meteorolog hos DMI, Mille Jensen, ved kl. 12.30-tiden.

Her ligger den på en linje cirka fra Ringkøbing Fjord mod nordvest.

De foreløbige meldinger går på, at der er godt gang i striben derude vest for den danske kyst.

»Vi får meldinger fra flytrafikken om, at der er en del lyn og torden – ja, og dårligt vejr. De kan ikke lande på boreplatformene,« siger Mille Jensen fra DMI.

Det er et vejrområde med en masse såkaldt instabil luft, der dermed ligeledes har en masse torden og lyn i sig.

Fronten har i de seneste timer bevæget sig hen over Nordsøen mod Danmark.

Den vagthavende meteorolog hos DMI regner med, at den vil gå i land lige nord for Ringkøbing Fjord.

Så herfra og op – nok mest i Thy-området – vil man opleve »en eller anden form for dårligt vejr«, når den snitter den nordvestlige del af Jylland.

Senere på dagen kan også Skagen og omegn blive direkte ramt af striben med uvejr.

»Men hvor langt det her lyn og torden kommer med ind over land, ved jeg ikke helt endnu,« siger Mille Jensen fra DMI:

»Det kan godt have en tendens til være lidt kraftige over hav end over land. Derfor er jeg lidt forsigtig med at sige, hvor kraftig det bliver over land.«

Men i det hele taget kan en stor del af landet godt forberede sig på vand resten af dagen.

For bagsiden af uvejrstriben er våd. Og der kan godt lokalt både opstå torden og lyn, især i Jylland og på Fyn.

»Der kommer noget regn, der kommer nogle byger, og der kan også komme et enkelt tordenskrald i ny og næ – sådan er det med sådan noget instabil vejr. Regnbyger kan godt være kraftige, og så kan de jo smide et enkelt lyn eller to af sig,« siger Mille Jensen fra DMI.

Og det kan godt vare ved i det næste døgns tid.