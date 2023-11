Efter gårsdagens massive regnvejr holder det tørt fra morgenstunden.

Men det er en stakket frist – og i morgen slår vejret om og bliver decideret vinterligt.

Allerede i eftermiddag rammer en ny front landet.

»Fra sidst på eftermiddag bevæger et større regnområde sig ind over Danmark fra sydvest og kan flere steder blive ret kraftig. Det ser dog ud til, at den nordligste del af landet slipper for regn i denne omgang,« skriver vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Det er denne front, som torsdag kan klæde dele af landet i hvidt og skabe trafikale problemer.

I løbet af natten når nedbøren til de østlige egne – og samtidig kan nedbøren ændre karakter.

»Kombinationen af ret kraftig nedbør og en kølig luft fra nordøst kan torsdag morgen og formiddag få nedbøren til at gå over i slud eller tøsne,« fortæller Klaus Larsen.

»Det ser ud til, at der kan falde en del millimeter hvidlig nedbør, og dermed er der udsigt til sjappede og lokalt glatte veje,« fortsætter han.

Onsdag bliver også en ret kølig dag med temperaturer mellem tre og syv grader og svag til jævn vind fra nord og nordøst.

Dagen starter med lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen rammer fronten Danmark fra sydøst med overskyet vejr og en del regn til følge.

Når temperaturen i nat falder til mellem frysepunktet og fem graders varme, kan nedbøren slå over i slud og tøsne.

Her til morgen er der i Nordvestjylland risiko for pletvis glatte veje – som et forvarsel om, hvad der sandsynligvis venter store dele af landet i morgen.