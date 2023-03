Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom solen kiggede frem sidst på dagen torsdag, betyder det ikke, at det våde vejr er overstået.

Det fortæller Erik Hansen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

En front over hele landet giver nemlig regn torsdag nat, og fredag morgen.

»De fleste vågner op til regn. Og det klarer ikke rigtig op i løbet af dagen,« siger han til B.T.

I det meste af landet kommer det til at regne op af formiddagen. Og selvom solen kan kigge frem, bliver der gråt og skyet det meste af dagen.

Og et sted i landet, kommer regnen formentlig til at fortsætte hele fredag.

»Nordjyderne får byger hele dagen – i resten af landet kan man nok nøjes med skyer, når vi er ovre middag,« siger Erik Hansen til B.T.

Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader.

Nedbørsstimen kommer ikke til at stoppe lige foreløbig.

Onsdag kunne B.T. fortælle, at weekenden kommer til at byde på frost, og at der vil komme snebyger flere steder.