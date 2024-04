Det danske forårsvejr er torsdag i et ustadigt humør.

Solskin bliver erstattet af byger, der bliver erstattet af solskin, der bliver erstattet af skyer, der bliver erstattet af byger.

Og sådan bliver det ved resten af dagen.

Det skriver DMI.

Som aftenen og natten nærmer sig, kan vi også forvente, at der kommer mere af sidstnævnte – bygerne.

Regnvejret trækker ind fra vest, og det forventes, at alle dele af landet vil i perioder blive ramt af byger, som vil gå over i mere udbredt regn.

For de virkelig uheldige kan der også falde hagl.

Regnen forventes at fortsætte fredag.

»Fredag smutter et lavtryk hen over Sønderjylland og giver gråvejr og regn til det meste af landet – kun Nordjylland og Bornholm ser ud til at gå fri, mens de sydlige egne må forvente op mellem 10 og 15 millimeter regn,« skriver DMI.

Når vi rammer weekenden, er lavtrykket væk igen, og vi er tilbage til ved et vejr, som byder på både byger og solskin.