Selvom kalenderen snart siger maj, er der ikke meget lunt forårsvejr i luften. Tværtimod.

Polarluften har nemlig et solidt greb om vores land.

Sådan lyder meldingen fra meteorologen Frank Nielsen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Polarluften, der kommer fra nordlige retninger, giver i øjeblikket en hel del sol – men ikke meget varme.

»Selvom det er lidt træls, at det er så koldt om natten og først på dagen, ser vejret bare lyst og venligt ud. Finder man en sydvendt mur med sol på, så føles det varmere end bare de ti grader, der måles i skyggen ude i vinden,« forklarer han i en vejrudsigt på DMIs hjemmeside.

Det betyder, at onsdagen giver tørt vejr og først på dagen sol til alle, men i løbet af dagen bliver det mere skyet.

Fra morgenstunden er der flere steder frostgrader, men i løbet af dagen stiger temperaturen til mellem syv og 12 grader, fremgår det af vejrudsigten.

Natten til torsdag vil der igen kunne komme frost, og termometrene kommer til at vise mellem to graders frost og fire graders varme.

På DMIs hjemmeside forklarer Frank Nielsen også, at det kolde forårsvejr får det til at gå 'lidt langsomt' ude i naturen og i haverne, da forårsblomsterne kommer senere.

»Det tørre vejr har også gjort udendørs træværk tørt, så det et godt tidspunkt at male og give træbeskyttelse. Det er også godt at tørre tøj udendørs,« forklarer meteorologen.

Hvis man tager et kig i prognoserne for at finde nogle varmere grader, ser det ud til, at vi må væbne os med tålmodighed:

»Hvornår der kommer varme og regn til de tørre jorde ud over lokale byger, er endnu noget usikkert,« fortæller Frank Nielsen.