Påskeugen er over os, men børnefamilier og andre, som har fri hele ugen, må væbne sig med tålmodighed – eller sørge for at tage godt med tøj på.

I hvert fald hvis der er planer om udendørs aktiviteter i påskedagene.

Påsken skydes nemlig i gang med en kølig og skyet dag, hvor temperaturen kommer til at ligge på mellem fire og otte grader. Et par mindre byger hist og her kan det også blive til.

»Men i løbet af dagen kan der også komme lidt sol en del steder,« lyder det trods alt opmuntrende fra DMIs vagthavende meteorolog Martin Lindberg i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Natten til tirsdag vil endda byde på nattefrost i den sydlige del af landet.

De kommende dage ser dog noget bedre ud.

»Tirsdagen byder på tørt vejr, og der kommer lidt eller nogen sol, størst solchancer har man i de sydøstlige egne,« skriver Martin Lindberg.

Efter den råkolde mandag får temperaturen et nøk opad til omkring de ti grader – som dog vil føles noget køligere på grund af den tiltagende vind.

»Efterhånden ser lunere luft ud at strømme op over Danmark sydfra, og onsdagen kan byde på ret pæne temperaturer,« lyder det fra Martin Lindberg.

Her kan termometrene komme helt op på 14 grader, og samtidig aftager vinden, hvilket nok vil glæde mangen en forårstrængende dansker.

Især i de østlige egne ser onsdagen ovenikøbet ud til at blive ganske solrig.