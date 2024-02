DMI har nu opjusteret sit varsel om meget blæsende vejr over Danmark, som rammer i løbet af natten til fredag og fredag formiddag.

Der varsles nu på om storm med vindstød af orkanstyrke.

»Det har været en lavtryksudvikling, der har været svær at forudsige. Vi har hele tiden vidst, at det ville komme til at blæse, men nu har vi så opgraderet vores varsel,« fortæller Jens Lindskjold, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Faren for orkan gælder primært hele den jyske vestkyst.

Stormen er nu blevet navngivet 'Rolf'.

I Det vestjyske varsles der om farlig vejr med vindstyrke af orkan, som betyder op mod 33-37 meter i sekundet.

»Det vilde ved 'Rolf' er, at der også vi kan opleve vindstød med orkanstyrke indover landet. Det er ikke noget vi ser hvert år. Der kommer til at være væltede træer og andet, når vi står op fredag,« siger meteorologen, der dog også har godt nyt.

»Det gode ved 'Rolf' er, at det hurtigt er overstået igen. Og fordi det går så hurtigt, vil der heller ikke være fare for en egentlig stormflod i denne omgang,« siger Jens Lindskjold.

Trafikken kan flere steder i landet blive ramt.

Sund og Bælt melder ud, at størst risiko for lukning af Storebæltsbroen vil forekomme i perioden fra klokken 4 til 7 fredag morgen.

Allerede når middelvinden når op over 10 m/s er det forbudt for påhængskøretøjer under 750 kg at passere Storebæltsbroen

Sund og Bælt råder folk til at følge trafikinformationen nøje, da vindprognosen kan ændres med kort varsel.

Hos Banedanmark har man også meldt ud om vejret:

»Passagerer og pendlere, der skal rejse med tog i morgen tidlig skal være opmærksomme på, at togtrafikken kan være påvirket over store dele af Jylland, Fyn og flere steder på Sjælland.«

Flere steder i Jylland vil der blive kørt tog med timedrift på grund af vejret.

Der vil også afgå færre tog fra København mod Fyn og Jylland frem til klokken 9 tirsdag morgen.

Rejsende opfordres til at tjekke Rejseplanen.