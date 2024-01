Fra morgenstunden advarede DMI om risiko for tæt tåge eller rimtåge i en risikomelding.

Nu har vejrinstituttet opjusteret til et decideret varsel – som også gælder for større dele af landet.

Tidligt onsdag morgen advarede DMI i risikomeldingen om mulighed for tæt tåge eller rimtåge i store dele af Nordjylland.

I varslet, som er i kategori 1 'voldsomt vejr' – inkluderes Syddjurs, Norddjurs, Aarhus, Lemvig og Holstebro.

DMI varsel om tæt tåge eller rimtåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/dlZXZ5DiOQ — DMI (@dmidk) January 10, 2024

»Der ligger i øjeblikket dis og rimtåge/tåge mange steder over Danmark, og i den nordlige del af Jylland er der stedvis tæt tåge. Det vil sige, at sigtbarheden er under 100 meter,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Anja Bodholdt i varslet.

Det gælder frem til onsdag klokken 12.05.

I den øvrige del af landet kan der dog også være diset og tåget, advarer DMI.

»De lave sigtbarheder skyldes, at lidt lunere og mere fugtig luft strømmer ind over landet fra vestlige retninger,« lyder det fra vagthavende meteorolog Anja Bodboldt.