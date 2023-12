I morgen går det løs.

Stormen, som har fået navnet Pia, kommer buldrende vestfra – og den bringer farligt vejr med sig.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har opgraderet varslet om storm med vindstød af orkanstyrke.

Tidligere forlød det, at 'kun' den jyske vestkyst ville få vindstød af orkanstyrke, men nu forventer DMI, at det kommer til at ske ved næsten alle landets nordvestkyster.

»Onsdag morgen befinder et lavtryk sig lige øst for Island, og fortsætter mod sydøst med hastig fart og under udvikling,« skriver DMI's vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, om stormen Pias kurs i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Torsdag eftermiddag begynder det for alvor.

Her ventes vinden således at nå hård vind til kuling fra vest og nordvest, ved kysterne endnu kraftigere.

»Langs den jyske vestkyst ventes vinden at nå stormstyrke i middelvind, med vindstød af orkanstyrke, og senere torsdag aften gæler samme for kyster i Kattegat, Lillebælt og Storebælt,« skriver Klaus Larsen.

For disse egne har DMI udsendt et varsel i kategori 2, 'farligt vejr'.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/gEPmsAQumT — DMI (@dmidk) December 19, 2023

»Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude,« lyder DMI's definition for et varsel om 'farligt vejr'.

Varslet gælder fra torsdag eftermiddag klokken 17 ved den jyske vestkyst og fra klokken 19 de øvrige områder. Det ophører natten til fredag klokken 02.

For flere andre steder i landet har DMI udsendt et varsel i kategori 1, 'voldsomt vejr' på grund af den kraftige vind.

»Den kraftige vind fortsætter natten til fredag, hvor den kun langsomt lægger sig. Fredag bliver således også en meget blæsende dag, inden vinden aftager og lørdag, lillejuleaftensdag, kan byde på en almindelig jævn til hård vind de fleste steder, med plads til solen bortset fra en enkelt byge,« skriver Klaus Larsen.

Når vi når frem til fredag er vinden imidlertid ikke den største vejrmæssige udfordring.

Det er derimod den forhøjede vandstand, som kommer på bagkant af stormen Pia, idet den kraftige vind torsdag presser enorme vandmasser mod Danmark vestfra.

DMI har udsendt et forvarsel om forhøjet vandstand langs størstedelen af de danske kyster fredag – og vejrinstituttets prognoser viser, at det kan ske i et omfang, som ikke er set i 17 år.

Værst bliver det i Vadehavet, hvor vandstanden fredag morgen ventes at blive mellem 250-350 centimeter over daglig vande.

Ved den centrale del af Vestkysten forventer DMI mellem 190 og 240 centimeter over daglig vande fredag formiddag, mens vandstanden i Limfjorden, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund i løbet af fredag kan blive op mod 160 centimeter over normalen.

I Isefjorden og Roskilde Fjord kan vandstanden komme op på mellem 140 og 180 centimeter over daglig vande.

For at det ikke skal være nok, kommer der regn på forkant af stormen.

»Kombinationen af høj vandstand ved kysterne og ekstra vand i åerne giver blot mere næring til risikoen for oversvømmelser,« skriver Klaus Larsen i sin vejrkommentar.

B.T. følger naturligvis vejrsituationen tæt i morgen og fredag, hvor du vil kunne holde dig opdateret i en liveblog om det vilde vejr.