Danmarks Meteorologiske Institut skærper nu to varsler, som man har udsendt.

Det ene varsel, der handler om en mulig snestorm, er blevet udbygget til at omfatte flere dele af landet.

Det andet varsel om kraftig regn er blevet opgraderet fra at være en såkaldt risikomelding til nu at være et egentligt varsel.

Det fremgår af varslerne på DMIs hjemmeside.

DMI varsel om snestorm : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/eVwRHduI26 — DMI (@dmidk) January 2, 2024

Siden weekenden har vejrinstituttet advaret om, at vi særligt onsdag kan blive 'ramt af store vejrmæssige udfordringer'.

I første omgang lød det, at den nordlige del af Jylland fra midnat natten til onsdag kan blive ramt af en regulær snestorm - og nu har DMI opgraderet varslet til at omfatte flere områder.

Blandt andet er Viborg- og Holstebro-områderne nu også malet orange på DMIs vejrkort, hvilket indikerer, at der er tale om et kategori 2-varsel, der dækker over 'farligt vejr'.

»I perioder mellem 10 og 15 centimeter sne på 6 timer og sammenlagt 30 centimeter i varslingsperioden,« lyder det i varslet.

Mandag oplyste vejrinstituttet videre i en såkaldt risikomelding, at der i resten af landet fra tirsdag aften kan være risiko for kraftig regn frem til torsdag.

Den risikomelding er nu ændret til at være et egentligt varsel i kategori 1, der advarer om 'voldsomt vejr'.

»DMI forventer kraftig regn mellem 30 og 50 milliemeter i varslingsperioden,« lyder det.

Den nordlige del af Sjælland og Bornholm ser dog ud til at gå fri af den kraftige regn - og de to områder er derfor ikke omfattet af varslet.

B.T. følger udviklingen i vejrsituationen.