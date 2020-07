Skal den store sommerfest holdes lørdag, eller har du planlagt en strandtur med familien søndag? Så bør du rykke planerne en uge frem.

»Det ser ud som om, at der kunne komme et varmepust i næste weekend og måske også tørt vejr, så hvis man skal planlægge noget i denne weekend, så ryk det til næste weekend.«

Det er meldingen fra vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard, som også slukker håbet om at gå en varm og sommerlig weekend i møde:

»Det bliver ikke nogen speciel rar weekend. Lørdag kan vi stadig få en nogenlunde dag, men om aftenen kommer skyerne ind over jylland, og der kommer byger og frontregn i løbet af aftenen,« siger meteorologen.

Og regnen, der begynder lørdag aften, varer resten af weekenden.

»Man skal nyde lørdagen, for der kan være en del vand i det regnvejr, der kommer søndag. Det bliver ikke rart, men hvis man sørger for at indrette sine dage efter vejret, måske med en åben havestue, så kan det blive okay.«

Selvom DMIs vagthavende meteorolog understreger, at det stadig er lidt usikkert præcis, hvordan vejret bliver i næste weekend, så siger hun, at det kan blive omkring 22 og 25 grader.

Tilbage til den aktuelle weekend.

Temperaturerne kan komme til at ligge på omkring 20 grader søndag, men ugens sidste dag ligner til gengæld lige nu weekendens vådeste dag med op til ti millimeter regn.

»Det er om at prøve at få det bedste ud af det,« lyder meldingen fra DMI.