Vinde, der kan blive op til orkanstyrke, venter i midten af ugen, ifølge DMIs prognoser.

»Der kommer voldsomt vejr fra torsdag, hvor der kan komme stormende kuling med vindstød af stormstyrke,« siger vagthavende ved DMI Erik Hansen.

Det kan endda ende endnu mere intenst, lyder meldingen.

»Ved Vestkysten kan der sågar komme vindstød af orkanstyrke,« lyder det videre fra den vagthavende.

Det voldsomme vejr, som mere og mere sandsynligt venter os frem mod jul, kan til og med få vandstanden til at stige.

Det kan betyde, at der kan vente mange danskere en ubehagelig tid lige op til juleferien.

DMI kører med en kategori to varsel for mange af landets nordlige kyster. En kategori to varsel gives ved potentielt farligt vejr.

Den voldsomme vind dækker lige nu for, at man kan give en særlig sikker vurdering af vejret for juleaftensdag.

Ifølge DMI så peger mandag aftens prognose på en mindsket sandsynlighed for hvid jul.

»Der kan selvfølgelig stadig godt være en mulighed for det, men som det ser ud lige nu, tyder det mere på en våd end en hvid jul,« siger Erik Hansen.

Han oplyser, at det ifølge aftenens prognose er i den sydvestlige del af landet, at man vil se, eventuel hvid nedbør. Det vil dog formentlig blive i form af tøsne eller slud, måske endda bare regn.

Og den smule, der kommer ned fra oven, bliver sendt af sted i plusgrader, lyder vurderingen.