Koldt. Klart. Og måske en enkelt snebyge til de heldige.

Lad os begynde lillejuleaftensdag med en tidlig julegave fra vejrguderne og DMI:

For selvom corona-julen 2020 ikke bliver en landsdækkende hvid jul, så bliver vejret juleaften og særligt juledag både flot og vinteragtigt.

Det lover vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen.

»Vejret ser meget fornuftigt ud i julen. Det bliver koldt med gode solchancer,« siger hun og forklarer, hvordan kold og klar luft strømmer ned over landet nordfra 24. og 25. december.

Og selvom DMI for længst har aflyst hvid jul – som defineres med en halv centimeter sne over 90 procent af Danmark 24. december om eftermiddagen – så er der faktisk mulighed for et hvidt drys fra oven – nogle steder.

»Hvis man er til den slags, så kan man krydse fingre og håbe, at der kommer en enkelt snebyge forbi,« siger Trine Pedersen.

Det er særligt ved kysterne ud mod Kattegat, at der er chance for det, tilføjer hun.

Den landsdækkende hvide jul er aflyst i år, og sandsynligheden for hvid jul i fremtiden daler



Læs om julevejret i år og i fremtiden https://t.co/T1UhoxsuvS



: Thomas Hyllekvist pic.twitter.com/3YDJMyLWdI — DMI (@dmidk) December 22, 2020

»Men hvis det sker, så skynd dig at tage et billede af det, for det er helt sikkert ikke noget, der bliver liggende.«

Sne eller ej. Uanset hvor i landet, du skal fejre julen, kan du altså regne med rigtigt flot vejr til en gåtur, når and og steg skal fordøjes.

Det bliver nemlig koldt med temperaturer omkring frysepunktet og sol de fleste steder.

Eneste undtagelse er bornholmerne, som ligger for tæt på lavtrykket til at få sol i denne omgang.

Som altid med det danske vejr gælder det om at nyde det lige så længe, det varer. Allerede 2. juledag vender det milde vintervejr nemlig tilbage med skyer, blæst og regn.