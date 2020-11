Hører du til dem, der drømmer om hvid jul, bliver det nok ikke i år, dine drømme går i opfyldelse.

Nu skal man jo som bekendt ikke tage sorgerne på forskud, men den seneste månedsprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut tyder i hvert fald ikke på hverken hvide landskaber eller vrimlende sneflokke 24. december.

»Der er skyer og finregn i krystalkuglen og ikke så meget de vinterlige vejrfænomener som sne eller frostklare nætter med rimfrost,« skriver langtidsmeteorolog Lisette Grenbom i prognosen, der udkom tirsdag.

Og dog...

Hun understreger nemlig også, at det bliver koldt og fugtigt nok til at finde både vinterdæk og vinterjakke frem.

Måske er der også en vejrmæssigt julegodte på vej, når vi når hen omkring højtiden:

»Når vi kommer tættere på jul, kan vi få lidt mere vinterlige overraskelser, når lavtryk forventes at passere nord for Danmark. Det kan nemlig give både et godt blæsevejr, men også kortvarigt slud eller tøsne,« skriver langtidsmeteorologen, som dog skynder sig at dryppe malurt i bægeret ved at tilføje:

»Dog ser det generelt ud til skyer, fugtig luft og almindelige temperaturer over frysepunktet.«

Hendes kollega, meteorolog Martin Lindberg, som også arbejder med langtidsprognoser, og som B.T. fangede på vagt onsdag morgen, understreger, at det er svært at sige noget om julevejret på nuværende tidspunkt.

Han hæfter sig dog også ved, at det lige nu ser ud til, at der kommer perioder med lidt koldere luftmasser.

»Jeg tror, at der er forudsætninger for, at der kommer sne et par gange i løbet af december, men det bliver kun liggende et halvt til et helt døgn,« siger han og tilføjer:

»Selv om luften bliver koldere, så er temperaturerne i havene stadig højere end normalt, og når der blæser varm luft ind fra havet, så smelter sneen,« siger han.

Selv om der lige nu altså ikke er noget, der tegner til hvid jul, så har Martin Lindberg ikke helt opgivet muligheden:

»Det er svært at sige så lang tid i forvejen. Vinteren ser ud til at blive til den milde side, men vi skal ikke opgive håbet om noget rigtig vintervejr.«