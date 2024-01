I dag får vi solen at se, og vinden aftager også en smule.

Men det er en stakket frist – og DMI advarer om, at vejret snart igen kan give problemer rundt om i landet.

»Allerede natten til onsdag banker et nyt regnvejr på fra vest,« skriver vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Trine Pedersen, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Med blæsten og regnen kommer en efterhånden velkendt følgesvend: Risikoen for forhøjet vandstand ved de danske kyster og i åer og vandløb.

»Den megen regn og den til tider kraftige vind er en skidt kombination,« lyder det således fra Trine Pedersen.

Aktuelt har DMI udsendt to varsler, som begge er i kategori 1, 'voldsomt vejr'.

Et om forhøjet vandstand i den vestlige del af Limfjorden, og et om stormende kuling og vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst.

Men også andre steder i landet kan kombinationen af blæst og nedbør give problemer.

»Regn sammen med smeltende sne giver et ekstra pres på vores vandløb. Samtidig vil vandstanden i vores have ad flere omgang stige i den kommende uge, og så bliver det endnu sværere for vandløbene at løbe ud i havet,« skriver Trine Pedersen.

Hun advarer derfor om en 'stigende risiko for lokale oversvømmelser langs åer og vandløb' i løbet af denne uge.

»Og læg dertil, at de store vandpytter på markerne kan nærme sig størrelser som egentlige søer,« fortsætter den vagthavende meteorolog.

Men lige netop i dag, tirsdag, viser vejret sig fra sin mere rolige side.

Vi får lidt eller nogen sol og spredte byger. De milde temperaturer fortsætter, idet vi får mellem fem og syv graders varme, og vinden aftager i løbet af dagen.

I nat rammer en ny front med nedbør landet fra sydvest. I starten kan nedbøren falde som slud eller sne, men efterhånden slår det over i regn.

Og vinden? Ja, den tiltager igen og kan ved kysterne nå op på hård kuling med kraftige vindstød.