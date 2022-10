Lyt til artiklen

Op til 18 grader!

Selvom vi er sidst i oktober, kan vi den kommende uge se frem til temperaturer, der minder mere om forår.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Frank Nielsen, forklarer, at det skyldes meget varmt vejr i Sydeuropa, som trækker op over Danmark.

»Vi får det, vi kalder hver-anden-dags-vejr, hvor det kommer til at veksle mellem koldfronter og varmfronter,« siger han og tilføjer, at vejret ugen igennem derfor vil skifte mellem at være regnfuldt og skyet og med muligheder for sol.

Skal vi beskrive lørdagens vejr med tre ord, bliver det dog gloser, der rimer meget godt på efterår:

Nemlig gråt, diset og vådt.

Heldigvis tegner søndagen til at blive anderledes flot og med mulighed for lidt sol.

»Det tegner til at blive en flot afslutning på efterårsferien,« siger Frank Nielsen.

Inden vi kommer så langt, skal vi gennem en fugtig og skyet lørdag, som også kan byde på regn i den vestlige del af landet.

De grå toner bliver slået an allerede fra morgenstunden, hvor det er både diset, fugtigt og tåget mange steder.

Til gengæld ligger temperaturerne til den lune side mellem 11 og 16 grader.

»Det er en mildere luftmasse, der er kommet ind over os fra vest, som giver mange skyer over Danmark. Der er næsten igen vind, så hele landet er sovset ind i dis og tåge her til morgen,« fortæller Frank Nielsen og tilføjer, at det især er på Sjælland og i Sønderjylland, at der er risiko for tåge.

Lørdag aften og natten til søndag kommer der både regn og byger, men så er der ellers udsigt til en dag med både opklaring og sol.

»Når dagen er omme, tror jeg, de fleste vil synes, at de har haft en rigtig fin dag rent vejrmæssigt,« siger meteorologen.