Op til 20 millimeter regn på to dage.

Det er, hvad vi kan forvente tirsdag og onsdag, hvor DMI melder om noget, der mere hører hjemme i en vejrudsigt om efteråret:

Nemlig blæst, hård vind til kuling og regn i stride strømme.

»Det bliver ikke så sjovt at være udenfor,« lyder det var vagthavende meteorolog, Klaus Larsen.

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Han forklarer, at vi i hele april fik 38 millimeter nedbør, så de kommende dage får vi altså omkring halvdelen af al den regn, der faldt hele sidste måned.

»Generelt får vi nogle kedelige og regnfulde dage, så det gælder om at klæde sig på til det. En paraply holder ingen steder,« siger han.

Nu er der jo som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og Klaus Larsen peger da også på, at den megen nedbør er hårdt tiltrængt.

»Jorden råber og skriger efter vand. Både tørke- og brandfareindekset ligger i den høje ende, så det er ikke så skidt endda. Men det er selvfølgelig altid rarest, når det falder om natten,« tilføjer han.

Dagen starter gråt med byger men i løbet af klarer det op med sol og kun enkelte byger. Temperaturen ligger fortsat kun omkring 10 grader.

Nyd det hvis du har muligheden for de næste dage kommer til ar minde om efterår.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/0t9kgzOjT3 — DMI (@dmidk) May 3, 2021

Inden vi kommer til det meget grå, blæsende og våde vejr, kan vi dog glæde sig over en hæderlig mandag, med »nogen sol« og kun enkelte byger.

»Så har du muligheden, er det bare med at nyde det i dag,« lyder det fra Klaus Larsen.