»Det bedste, man kan sige om dagens vejr, er, at der kun er en måned til jul.«

Sådan siger vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen, om det vejr, der venter os danskere denne torsdag.

»Det er en grå forestilling,« fortsætter han.

For selvom kalenderen siger 24. november, og vinteren er hastigt på vej, står denne torsdag i den grad i efterårets tegn.

Dagen bliver skyet og diset med regn hist og her – især i Nordjylland – men solen i det vestjyske kan titte frem fra sit skjul i ny og næ.

Til gengæld bliver det relativt lunt for årstiden.

Temperaturen kommer til at ligge på mellem fem og otte grader, og vinden bliver svag til frisk omkring sydøst.

Intet er dog så godt, at det ikke er skidt for noget, kan man sige, hvis vi vender det gamle ordsprog om.

Selv om der nu kun er en måned til jul, har vejret ikke fundet den rette stemning frem. Vi får atter grå vejr med lidt regn af og til, samt temperaturer omkring 7 grader.

Denne vejrtype fortsætter i en uend......., læs selv på https://t.co/7UZzMXEvha pic.twitter.com/lfYJdFTQzV — DMI (@dmidk) November 24, 2022

For hvor temperaturen har taget et nøk opad efter nogle vinterlige dage, er det grå vejr kommet for at blive. I lang tid, endda.

»Det ser ud til, at vi skal slås med det, det næste lange stykke tid,« lyder det fra Klaus Larsen.

»Ja, så længe øjet rækker,« fortsætter han.

Så det gælder om at nyde de få spredte solglimt, vi får den kommende tid, der bliver fugtig, grå og; ja, efterårsagtig – selvom julen nærmer sig med hastige skridt.