En del skyer. Regn af og til. Men ikke de store mængder.

Vejrudsigten kunne – med vagthavende meteorolog Klaus Larsens ord – have været meget værre, når man tænker på, at vi befinder os midt i oktober.

Men helt godt er vejret, som Danmarks Meteorologiske Institut har til os denne torsdag, nu heller ikke:

»En varmfront har passeret os i løbet af natten, så nu ligger vi med en hel del skyer. Det giver os regn i løbet af dagen, som bliver jævnt fordelt over hele landet,« siger Klaus Larsen og tilføjer, at nedbøren nok først når den nordlige del af Sjælland sidst på eftermiddagen.

Og helt i pagt med årstiden bliver det også en blæsende dag.

»Vi får mellem 12 til 15 grader, men med en hel del blæst, så det vil føles lidt køligere, end det er. Man vil nok gå og skutte sig lidt,« siger meteorologen.

For vi får en let til frisk vind fra vest og sydvest, som i eftermiddag puster sig op til jævn til hård. Sidst på dagen vil blæsten gå frisk – ikke over Limfjordens vande – men ved den jyske vestkyst. Her melder DMI om udsigt til kuling.

Selvom der sandsynligvis kommer vand fra oven til de fleste, så er goderne ikke helt ligeligt fordelt denne torsdag.

I de fire største byer ser det eksempelvis således ud:

Aalborg

I den nordjyske hovedstad bliver det blæsende, og der vil være småbyger, der passerer. Nok mest i formiddags- og eftermiddagstimerne, forudser Klaus Larsen. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 14 grader.

Aarhus og Odense

Storbyerne i Østjylland og på Fyn er her, hvor man ifølge DMI får størst chance – eller risiko om man vil – for flest byger.

Også her vil temperaturerne ligge omkring de 13 og 14 grader.

København

I hovedstaden skal man huske regntøjet først på dagen, men ellers bliver det nok først ud på eftermiddagen, at bygerne kommer.

»Det kan dryppe lidt først på dagen, men ellers skal vi nok ud på eftermiddagen, før der er risiko for byger i København. Temperaturerne bliver lige en enkelt grad højere, end i de tre andre byer,« siger Klaus Larsen.

Fredag bliver endnu en blæsende dag, hvor der kan komme kraftige vindstød. Blæsevejret ser dog ikke ud til at blive helt så kraftigt, som DMI i første omgang antog.

Og er du blandt de heldige, der ser frem til efterårsferie i den kommende uge, så er der slet ikke grund til bekymring.

Vejret ser nemlig slet ikke så tosset ud – årstiden taget i betragtning, forklarer Klaus Larsen.

»Jeg vil sige, at efterårsferien begynder efterårsagtigt med blæst, sol og en byge af og til. Lidt blandet vejr med rusk, men uden så meget regn, og tirsdag og onsdag kan temperaturerne måske nå op i underkanten af de 20 grader.

Og det er vel i grunden slet ikke så ringe endda.