Tager man et kig ned i vejrprognoserne på årets anden dag, er det ikke just opmuntrende læsning. Men der gemmer sig dog også et enkelt lyspunkt.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Jens Lindkjold, fra morgenstunden søndag.

»Det er egentlig noget rigtig trist januarsvejr,« forklarer han.

Fra morgenstunden er det de fleste steder gråt og diset – og nogle steder ligger der også tåge.

»Det, der sker i løbet af dagen, er, at vi måske mest af alt får byttet lidt om på, hvor der er vådt, og hvor der ikke er vådt,« fortæller Jens Lindskjold.

For i øjeblikket regner det på Bornholm, men når det stopper med at falde der, begynder det igen at regne i Jylland, på Fyn og på Sydsjælland, før det ud på eftermiddagen også rammer københavnsområdet.

»Sol har jeg desværre ikke noget af i dag. Det bliver en gråvejrsdag. I den sydlige del af landet også en lille smule blæsende,« siger meteorologen.

Der er dog også et lille lyspunkt:

»Skulle man sige noget positivt, så er det, at det er ganske lunt derude. Der er mere end fem grader alle steder. Syv grader bliver nok det generelle,« forklarer Jens Lindskjold og fortsætter:

»Det er jo ganske behageligt, at man ikke skal have alt det tøj på, når man skal udenfor, men betalingen er så, at det er gråt og lidt trist. Der er ikke ret mange timer med dagslys, og det bliver kun endnu mere trist, når der så heller ikke er noget sol i løbet af de timer.«

Solen ser dog ud til at kunne gøre et såkaldt comeback fra på tirsdag:

»Det ser ud som om, at der begynder at ske noget, når vi kommer dertil. Der bliver det en smule koldere, og der er længere perioder med klart vejr, hvor der kan komme sol i dagtimerne,« siger meteorologen.

Det triste januarsvejr sætter også præg på, hvad beboerne i landets fire største byer kan forvente denne søndag:

Aalborg

Hvis vi begynder i den nordligste af storbyerne, så er der tørt, men det er gråt og diset.

»Når vi så kommer ud på eftermiddagen, begynder der også at kunne komme lidt regn i perioder.«

Temperaturen siger syv til otte graders varme, og der kommer ikke særlig meget vind til nordjyderne i dag.

Aarhus

Det er lidt den samme historie, der udspiller sig i Aarhus:

»Det er overskyet, og det er diset, og hen på eftermiddagen vil der kunne komme perioder med nedbør. Så de ligner hinanden ganske meget,« siger han om de to jyske byer.

Odense

Vejret i Odense bliver til gengæld lidt anderledes:

»Det, der adskiller Odense fra de andre storbyer, er, at det allerede er fra middagstid, at vi kan begynde at få lidt mere sammenhængende regnvejr her.«

Det ser ud til, at eftermiddagen på Fyn bliver en regnvejrsomgang.

»Det er først engang til aften, at der begynder at være længere perioder med tørvejr,« forklarer Jens Lindskjold.

København

Efter at have taget et blik på webkameraerne fra rundt omkring i hovedstaden, konstaterer meteorologen, at »det er altså ikke den bedste sigtbarhed, der er«.

Derudover er der diset, det er lunt, og det blæser heller ikke særlig meget:

»Også i København, når vi kommer ud på eftermiddagen, kan der komme mere sammenhængende regn, og der kan faktisk godt komme en god portion regn. Jeg synes ellers, vi har fået en del her de seneste dage, men det er åbenbart ikke slut endnu.«