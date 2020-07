Havdyp og solbadning synes lige nu langt væk for de fleste danskere – og med god grund.

Et voldsomt blæsevejr har nemlig et fast tag i landet, og det slipper ikke lige foreløbigt.

Aktuelt ligger et lavtryk lige nu og snurrer nord for Danmark, og det hiver både blæsevejr og ustabil luft ind over Danmark.

»Vi ligger i skudlinjen i lavtrykkene,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI Trine Pedersen.

Hårdest ramt er borgere i det nordvestjyske, der lige nu hærges af gevaldige vindstød af stormende kuling, som ifølge DMI kan kategoriseres til at ligge lige under stormstyrke.

Blæsevejret river dog i hele landet, selv om den vagthavende meteorolog hos DMI forklarer, at blæsten bliver mildere, jo længere sydpå man kigger.

Meteorologen opfordrer især de nordvestjyske borgere til at holde godt fast i havemøbler og eventuelle badedyr, som er i risiko for at blive revet med af vinden.

Er du en af de heldige, der holder sommerferie i Danmark i en af de mest populære danske ferieuger – uge 28 – så skal du nok indstille dig på en brætspilsferie snarere end en badeferie i de danske bølger.

Blæsevejret ser nemlig ikke ud til at aftage lige foreløbigt.

»I morgen, tirsdag, vil det fortsat være blæsende, og det er stadig Nordjylland, der får mest vind. Ud over hele landet er der jævn til hård vind ved kysterne, og det bliver altså pænt blæsende,« oplyser Trine Pedersen fra DMI.

»Det vil tage en smule af, men det er stadig blæsende til og med onsdag. Vi hænger fast i vinden og det ustadige vejr, men det bliver mere stabilt i den anden halvdel af ugen.«

Om vejret snart slipper sit efterårsagtige tag i Danmark og lader danskerne nyde solskinsvejr, badeture og is, er usikkert.

Tidligere mandag lød prognosen fra DMI dog, at der muligvis er et højtryk på vej, som kan bringe mere varme til Danmark.